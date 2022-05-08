Милан Родич: Готовы выслать за Дзюбой самолёт в Петербург

Бывший игрок питерского «Зенита» и действующий защитник «Црвены Звезды» Милан Родич пошутил в отношении возможного трансфера Артёма Дзюбы в сербский клуб.

«Если он захочет оказаться в нашей команде, нам это было бы очень приятно. Сразу же самолёт за ним вышлем в Петербург», – приводит слова Родича «Матч ТВ».

Что касается серьёзного отношения к делу, то Родич уверен в полезности Дзюбы для «Црвены Звезды». «Считаю, он может серьёзно помочь нам как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», – подытожил игрок.

Стоит отметить, что в последних матчах Дзюба получал мало игровой практики, выходя на замену в концовке матчей. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что судьба Артёма решится уже в ближайшее время.