Экс-тренер «Зенита» рассказал о том, сможет ли Дзюба забить «Спартаку»

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела рассказал о том, сможет ли российский нападающий Артём Дзюба поразить ворота «Спартака» в предстоящем матче РПЛ.

Петржела сказал «Чемпионату», что если нападающий «Зенита» выйдет на поле с первых минут, то, скорее всего, сможет забить в ворота московской команды. Экс-тренер питерского клуба отметил, что Дзюба всегда с особым настроем выходит играть против спартаковцев, так что он ждёт от него голов.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 26 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.