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Салихова – о чемпионском коридоре для «Зенита»: «На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет»

03 Мая 2022 • 21:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
15.05 16:30

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала предложение, согласно которому «красно-белые» должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», – прокомментировала инициативу итальянцев Салихова в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее с подобным предложением выступили экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, а также советник Федуна Франко Капоцци.

Московский «Спартак» сыграет матч против «Зенита» 15 мая. Питерская команда обеспечила себе чемпионство за три тура до конца чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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