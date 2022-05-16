Орлов оценил судейство в матче «Спартак» - «Зенит»

Опытный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами оценил работу арбитра в поединке между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что арбитр Павел Кукуян принял достаточно спорное решение в концовке, когда решил отменить гол Малкома и назначить пенальти, хотя в таких ситуациях обычно рекомендуют доиграть эпизод до конца. Комментатор отметил, что в этом матче как-то недоработали и судьи, и футболисты, так что этот поединок из-за низкого качества очень скоро будет забыт всеми.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась вничью со счётом 1:1.