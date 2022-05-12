Назван комментатор матча «Спартак» - «Зенит»

В ближайший уик-энд состоится поединок между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Телеканал «Матч Премьер» на своей официальной странице «ВКонтакте» назвал имя комментатора принципиального противостояния.

Комментировать события на «Открытие Банк Арене» будет Роман Нагучев. Помогать ему будет Роман Трушечкин. Это первый матч для Нагучева в текущем году.

Встреча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени.