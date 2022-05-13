Кузяев: «Будет хорошая игра со «Спартаком», и болельщику понравится»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» поделился ожиданиями от игры.

- «Спартак» - «Зенит», предпоследний тур чемпионата, ситуация, когда обе команды не ставят каких-то глобальных турнирных задач, потому что турнир подходит к концу, но есть принципиальность. Есть ли желание в такой ситуации сыграть еще больше в атаку, более открыто?

- Я считаю, что мы будем играть так же, как и всегда, не будем что-то новое придумывать, потому что я считаю, что в последних матчах нам игра давалась. Мы действовали довольно-таки успешно. Да, «Спартак» - принципиальный соперник, хороший раздражитель. Даже не имея никаких турнирных задач, и «Спартак» особо ни на что не претендует. Я думаю, будет хорошая игра, и болельщику понравится.