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Кузяев: «Будет хорошая игра со «Спартаком», и болельщику понравится»

13 Мая 2022 • 11:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.80 3.95 1.85
15.05 16:30

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» поделился ожиданиями от игры.

- «Спартак» - «Зенит», предпоследний тур чемпионата, ситуация, когда обе команды не ставят каких-то глобальных турнирных задач, потому что турнир подходит к концу, но есть принципиальность. Есть ли желание в такой ситуации сыграть еще больше в атаку, более открыто?

- Я считаю, что мы будем играть так же, как и всегда, не будем что-то новое придумывать, потому что я считаю, что в последних матчах нам игра давалась. Мы действовали довольно-таки успешно. Да, «Спартак» - принципиальный соперник, хороший раздражитель. Даже не имея никаких турнирных задач, и «Спартак» особо ни на что не претендует. Я думаю, будет хорошая игра, и болельщику понравится.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев
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