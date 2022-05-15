Аршавин ждёт от «Спартака» и «Зенита» бесшабашного футбола

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между питерским клубом и московским «Спартаком».

Аршавин в эфире канала «Матч Премьер» сказал, что престиж победы в таком матче никуда не денется, хотя результат большого значения не имеет. Экс-игрок отметил, что команды не обременены результатом, так что можно смело ожидать и от «Зенита», и от «Спартака» бесшабашной и результативной игры.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.