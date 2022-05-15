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Аршавин ждёт от «Спартака» и «Зенита» бесшабашного футбола

15 Мая 2022 • 09:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
4.05 4.05 1.80
Через 7 ч. 17 мин.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между питерским клубом и московским «Спартаком».

Аршавин в эфире канала «Матч Премьер» сказал, что престиж победы в таком матче никуда не денется, хотя результат большого значения не имеет. Экс-игрок отметил, что команды не обременены результатом, так что можно смело ожидать и от «Зенита», и от «Спартака» бесшабашной и результативной игры.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Аршавин
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15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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