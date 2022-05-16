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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Дзюба всё всем доказал

16 Мая 2022 • 15:22 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюбе доказывать уже ничего не надо. Кому и что доказывать в 33 года? В нашей стране он уже всё доказал», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, когда Дзюба появился на поле в матче 29-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1), игра «сине-бело-голубых» сразу претерпела изменения в лучшую сторону.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба покинет клуб. Фаворитом в борьбе за российского форварда называлась «Црвена Звезда». Однако вчера источники заявили, что 33-летний нападающий отказался переходить в сербский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Артём Дзюба РПЛ
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