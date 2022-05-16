Мостовой: Дзюба всё всем доказал

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюбе доказывать уже ничего не надо. Кому и что доказывать в 33 года? В нашей стране он уже всё доказал», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По мнению бывшего футболиста, когда Дзюба появился на поле в матче 29-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1), игра «сине-бело-голубых» сразу претерпела изменения в лучшую сторону.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба покинет клуб. Фаворитом в борьбе за российского форварда называлась «Црвена Звезда». Однако вчера источники заявили, что 33-летний нападающий отказался переходить в сербский клуб.