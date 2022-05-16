Булатов: «Хлусевич очень хорош в разрушении, но на позиции латераля ему не хватает техники»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича.

Булатов согласился с мнением, что Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка главного тренера команды Паоло Ваноли. Напомним, привычной позицией футболиста является роль правого латераля, но в матче 29-го тура против «Зенита» (1:1) итальянский специалист решил использовать 21-летнего игрока в другом качестве.

«Там как раз проявились лучшие качества Даниила — скорость, цепкость, неуступчивость в единоборствах. В разрушении он очень хорош. На позиции латераля ему не хватает тонкости, техники, умения вложить мяч в ногу партнёру», — приводит слова Булатова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Спартака» 11 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Также на его счету пять голов и столько же передач в 18 играх за тульский «Арсенал».