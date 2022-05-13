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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал фаворита в матче между «Спартаком» и «Зенитом»

13 Мая 2022 • 11:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.80 3.95 1.85
15.05 16:30

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между «Спартаком» и питерским «Зенитом».

Мостовой сказал Betonmobile.ru, что фаворитом этого матча будет «Спартак», так как «Зенит» уже давно обеспечил себе чемпионский титул и вряд ли будет выкладываться на все сто процентов. Экс-игрок отметил, что некоторые футболисты «Зенита», возможно, уже сидят на чемоданах, так что со спортивной точки зрения интереса к этому матчу уже нет.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
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