Мостовой назвал фаворита в матче между «Спартаком» и «Зенитом»

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между «Спартаком» и питерским «Зенитом».

Мостовой сказал Betonmobile.ru, что фаворитом этого матча будет «Спартак», так как «Зенит» уже давно обеспечил себе чемпионский титул и вряд ли будет выкладываться на все сто процентов. Экс-игрок отметил, что некоторые футболисты «Зенита», возможно, уже сидят на чемоданах, так что со спортивной точки зрения интереса к этому матчу уже нет.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени.