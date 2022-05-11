Ваноли опроверг информацию о своём уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы в 1/2 финала Кубка России над «Енисеем» (3:0) высказался о своём будущем.

«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Ранее российские СМИ писали о том, что московский клуб может возглавить нынешний наставник «Крыльев Советов» Игорь Осенькин.

«Спартак» в финале Кубка России сыграет против «Динамо». Встреча состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Локомотив», который выиграл турнир 10 раз.