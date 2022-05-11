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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли опроверг информацию о своём уходе из «Спартака»

11 Мая 2022 • 22:27 Комментировать
Спартак Москва
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Зенит
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15.05 16:30

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после победы в 1/2 финала Кубка России над «Енисеем» (3:0) высказался о своём будущем.

«Слухи о моем уходе? Вы сами их создаете, пишете о возможных тренерах. Моя задача — биться за «Спартак», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Ранее российские СМИ писали о том, что московский клуб может возглавить нынешний наставник «Крыльев Советов» Игорь Осенькин.

«Спартак» в финале Кубка России сыграет против «Динамо». Встреча состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Действующим обладателем трофея является «Локомотив», который выиграл турнир 10 раз.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Паоло Ваноли
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