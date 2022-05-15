Мирзоян: «Спартак» не сможет победить «Зенит» со счётом 8:1

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал предстоящий матч «красно-белых» против «Зенита».

«После проигрыша 1:7, выиграть 8:1 не смогут. Но всё может быть, конечно. Можно выиграть сегодня, надо просто забить больше питерцев и сыграть лучше», – оценил шансы на реабилитацию в дерби двух столиц Мирзоян в интервью Metaratings.

Стоит отметить, что в матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл в гостях «Зениту» со счётом 1:7. Голы в том матче забили Андрей Мостовой и Сердар Азмун – сделали по дублю, Клаудиньо, Александр Ерохин и Артём Дзюба отметились по одному точному удару. За «Спартак» единственный мяч забил Куинси Промес.

Матч «Спартак» – «Зенит» начнётся сегодня, 15 мая, в 16:30 по московскому времени.