Радимов о матче «Спартак» — «Зенит»: «От таких матчей всегда ожидаешь большего»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвёл итоги встречи между «Спартаком» и «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.

«Первый тайм – это две команды с одинаковыми схемами, основное внимание уделяли обороне, чтобы не допустить к своим воротам соперника, Во втором тайме немножко раскрыл игру гол, но от таких матчей всегда ожидаешь большего», — заявил Радимов «РБ Спорту».

По мнению главного тренера, у команд не было никакой турнирной мотивации, именно поэтому матч получился не таким ярким, как ожидали болельщики.

«Зенит» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1).