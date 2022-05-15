Арбитр Федотов о матче «Спартак» - «Зенит»: Пенальти нужно было перебить

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о моменте с пробитием пенальти в ворота «Спартака».

«Формально пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» надо было перебить, Дзюба вбежал в штрафную раньше», — заявил Федотов «Чемпионату».

По словам арбитра, судьи дают игрокам метр от линии, но Дзюба забежал дальше. Кукуян не заметил этого нарушения и засчитал взятие ворот.

«Зенит» сравнял счет в матче 29-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака», реализовав одиннадцатиметровый удар в компенсированное время встречи.

В последнем туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Химками», а «Зенит» - с «Нижним Новгородом», игры пройдут 21 мая.