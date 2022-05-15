Гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что команда хочет организовать трансфер Дзюбы

Генеральный директор «Црвены Звезды» Эдин Терзич признался, что команда заинтересована в подписании форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Да, нам интересен Дзюба. Мы хотим его привезти», — заявил Терзич Sport24.

33-летний Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита». В текущем сезоне российский футболист сыграл за команду из Санкт-Петербурга 38 матчей во всех турнирах, он отметился 13 забитыми голами и отдал 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 9 миллионов евро.