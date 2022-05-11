«Спартак» полностью доверяет Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о доверии к главному тренеру команды Паоло Ваноли.

«Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются», – приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Глава пресс-службы выразил благодарность специалисту, который не стал бросать клуб, как это сделали другие тренеры. Помимо этого, Зеленов рассказал о том, что бюджет «Спартака» на будущий сезон еще не утвержден, но он претерпит изменения.

«Спартак» занимает девятое место после 28-го тура РПЛ, заработав 37 очков.