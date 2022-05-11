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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» полностью доверяет Ваноли

11 Мая 2022 • 19:00 Комментировать
Спартак Москва
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Зенит
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15.05 16:30

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о доверии к главному тренеру команды Паоло Ваноли.

«Нагнетают. У руководства клуба никаких проблем с Паоло Ваноли нет. Полное доверие, полный диалог. Любые вопросы решаются», – приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Глава пресс-службы выразил благодарность специалисту, который не стал бросать клуб, как это сделали другие тренеры. Помимо этого, Зеленов рассказал о том, что бюджет «Спартака» на будущий сезон еще не утвержден, но он претерпит изменения.   

«Спартак» занимает девятое место после 28-го тура РПЛ, заработав 37 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Дмитрий Зеленов Паоло Ваноли
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