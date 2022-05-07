Матч «Спартак» - «Зенит» покажут в кинотеатрах шести городов России

Принципиальный поединок между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» будет показан в кинотеатрах России. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-лиги.

Лига проинформировала, что в сотрудничестве с телеканалом «Матч ТВ» организует трансляцию центрального матча 29-го тура чемпионата России в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино». Игра будет доступна к просмотру в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Рязани, Мурманске и Сыктывкаре.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 15 мая. Начало – 16:30 по местному времени.