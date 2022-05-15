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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Спартака» обвинил Одоевского в пропущенном мяче от Соболева

15 Мая 2022 • 22:39 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об игре вратаря «Зенита» Данииле Одоевском.

«Когда вратарь пропустил мяч от игрока «Спартака» в ближний угол, это была грубейшая ошибка Одоевского», — сказал Гаврилов «Спорт-Экспрессу».

Ветеран считает, что пенальти в ворота «Спартака» не было, и гол Малкома нужно было засчитывать. По мнению Гаврилова, результат матча получился закономерным, каждая команда реализовала по моменту.

В последнем утре нынешнего сезона «Спартак» сыграет против «Химок». Встреча пройдёт 21 мая, начало – в 17:00 мск.

«Красно-белые» занимают 10-е место в турнирной таблице и не имеют турнирных целей. «Химки» с 29 очками располагаются на 13-м месте и находятся в зоне стыковых матчей.   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Гаврилов РПЛ
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