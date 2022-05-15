Семак раскрыл причины, почему в матче со «Спартаком» пенальти бил Мостовой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в концовке матча против «Спартака» (1:1) 11-метровый исполнял Андрей Мостовой.

«У нас два игрока, которые должны были быть пенальти, — это Мостовой и Кузяев. Естественно, Кузяев провел к тому моменту полный матч, а Мостовой был свежий», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Встреча 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» завершилась со счётом 1:1. На гол Александра Соболева в дебюте второго тайма ответил полузащитник Андрей Мостовой, сравняв счёт с 11-метровой отметки.

Перед заключительным туром сезона-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Зенит» проведёт последний матч чемпионата в рамках чемпиона страны.