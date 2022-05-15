Комбаров: «Зенит» не будет отбывать номер в матче со «Спартаком»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка между «красно-белыми» и питерским «Зенитом».

Комбаров сказал «Чемпионату», что для обеих команд это будет очень принципиальный матч, так что никто не будет играть спустя рукава. Экс-игрок отметил, что «Зенит», несмотря на статус чемпиона, точно не будет отбывать номер и постарается играть на победу, а спартаковцам нужно реабилитироваться перед болельщиками за не самый удачный сезон.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.