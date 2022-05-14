Аршавин: «Думали, что чемпионство 2007 года может стать последним для «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своих ощущениях от завоевания чемпионства с петербургской командой в 2007 году.

Экс-футболист полагал, что этот триумф может стать последним для «Зенита», как и победа в Кубке УЕФА в 2008 году.

«Ещё перед чемпионским матчем в Раменском мы говорили с Радимовым, что, возможно, это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом. Мы в итоге ошиблись, но так или иначе это вошло в историю», — приводит слова Аршавина «Радио Зенит».

Напомним, это чемпионство стало первым для петербургского клуба в рамках чемпионатов России. Сам форвард в том сезоне провёл за «Зенит» 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 15 результативных передач. Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году, в настоящий момент он занимает должность заместителя генерального директора питерского клуба.