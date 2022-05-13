«Такому платью да ещё бы голову»: Радимов потроллил Зарему

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов потроллил Зарему Салихову, которая недавно заявила о том, что в предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком» вся страна будет болеть против питерской команды.

Как приводит слова тренера «Спорт-Экспресс», что когда он увидел эти слова Салиховой, то сразу же вспомнил строчки известного поэта Владимира Маяковского. Радимов привёл слова о том, что если бы «такому платью да ещё бы голову», то было бы просто прекрасно.

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая на «Открытие Арене». Встреча начнётся в 16.30 по московскому времени. Питерский клуб уже гарантировал себе чемпионский титул.