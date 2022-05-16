Чернов: Обидно было пропустить в концовке

Российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу поединка РПЛ с питерским «Зенитом».

Чернов сказал ТАСС, что спартаковцы играли достаточно неплохо, но было очень обидно пропустить в самой концовке. Защитник отметил, что всегда хочется побеждать такие команды, как «Зенит», ведь подобные победы вдохновляют и позволяют снова поверить в свои силы, что было бы важно перед финалом Кубка России с «Динамо».

Напомним, что питерская команда в самой концовке заработала пенальти, благодаря которому Андрей Мостовой восстановил статус-кво. В итоге встреча завершилась вничью со счётом 1:1.