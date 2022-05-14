Смородская предсказала победителя матча «Спартак» - «Зенит»

Ольга Смородская, экс-президент московского «Локомотива», поделилась мнением по поводу предстоящего поединка между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

«Победит ли «Спартак»? Нет! Победителем будет «Зенит», - передает слова Смородской «Спорт-экспресс».

«Красно-белые» примут команду Сергея Семака на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 15 мая. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» идет лишь на девятом месте в таблице.