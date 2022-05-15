Романцев - об игре «Спартак» и «Зенит»: «Я такие матчи не люблю»

Экс-наставник московского «Спартак» Олег Романцев рассказал о своих ожиданиях в преддверии центрального матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».

«Я такие матчи не люблю, когда все решено. В футбол самое красивое – результат, но этот матч ничего не решает», – заявил Романцев в интервью каналу «Матч Премьер».

Стоит отметить, что московский «Спартак» обеспечил себе прописку в Премьер-лиге на предстоящий сезон, а «Зенит» досрочно стал чемпионом.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 16:30 по московскому времени. Прямую текстовую трансляцию поединка смотрите на нашем сайте.