Зарема: «Желаю игрокам «Спартака» уехать из этой Газпром-лиги и никогда не видеть лица постылых судей»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не устает критиковать работу российских судей.

Как сообщает «Спорт-экспресс», она пожелала молодежи «красно-белых» не сдаваться и прогрессировать в каждом поединке, чтобы в будущем уехать из этой «Газпром-лиги» и никогда больше не видеть лица постылых арбитров, которые с радостью выносят наказания в отношении футболистов «Спартака».

Накануне состоялся матч «красно-белых» против «Зенита». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Команда Сергея Семака смогла отыграться в добавленное время благодаря пенальти.