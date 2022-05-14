Ловчев: «За 7:1 отомстить практически невозможно»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о предстоящей встрече с «Зенитом».

«За 7:1 отомстить практически невозможно. С каких это вдруг «Спартак» сегодняшний должен разорвать «Зенит», который только стал чемпионом и по качеству футболистов значительно сильнее? Однозначно нет», — приводит слова Ловчева «Чемпионат».

По мнению эксперта, игра будет равная, обеим командам ничего не нужно в турнирном плане. Но матч, по словам Ловчева, всё равно является принципиальным, не просто так его прозвали «дерби двух столиц».

Встреча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 15 мая, начало запланировано на 16:30 по московскому времени.