В «Спартаке» сообщили, что все три летних сбора могут пройти на базе в Тарасовке

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов признался, что команда может пройти все три летних сбора на базе в Тарасовке.

«Пока рабочий вариант со всеми тремя сборами — Тарасовка. Финального решения нет. Может быть, что-то ещё поменяется», — сказал Зеленов «Чемпионату».

Глава пресс-службы добавил, что команде предлагали различные варианты за рубежом. Речь идёт о Турции и Дубае. Зеленов считает, что в Тарасовке прекрасная база и там можно провести все три сбора. Однако, он подчеркнул, что это не финальное решение.

Напомним, накануне спонсор «Спартака» Nike объявил о прекращении сотрудничества. Компания работала с «красно-белыми» с 2005 года.

Сегодня, 15 мая, «Спартак» в эти минуты проводит матч против «Зенита» в рамках 29-го тура РПЛ. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.