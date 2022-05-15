Канчельскис о матче «Спартак» - «Зенит»: Снова 1:7? Всё может быть

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом».

Канчельскис сказал «Чемпионату», что в таком матче может произойти всё, что угодно, и даже очередное унижение со счётом 1:7. Экс-игрок считает, что чемпионская эйфория у «Зенита» закончилась, так что команда Сергея Семака постарается одержать победу и ещё раз порадовать своих болельщиков.

Напомним, что «Зенит» уже обеспечил себе досрочный чемпионский титул. Встреча между питерским клубом и «Спартаком» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.