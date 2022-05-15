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Канчельскис о матче «Спартак» - «Зенит»: Снова 1:7? Всё может быть

15 Мая 2022 • 12:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
4.05 4.05 1.80
Через 3 ч. 8 мин.

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом».

Канчельскис сказал «Чемпионату», что в таком матче может произойти всё, что угодно, и даже очередное унижение со счётом 1:7. Экс-игрок считает, что чемпионская эйфория у «Зенита» закончилась, так что команда Сергея Семака постарается одержать победу и ещё раз порадовать своих болельщиков.

Напомним, что «Зенит» уже обеспечил себе досрочный чемпионский титул. Встреча между питерским клубом и «Спартаком» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
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15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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