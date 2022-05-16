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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев о матче «Спартак» — «Зенит»: Чистый пенальти

16 Мая 2022 • 17:23 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Генеральный директор «Зенита» поделился мнением о ситуации с пенальти в конце матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Если без звука – это гол Малкома, а если со звуком – можно услышать, что был свисток главного судьи, который зафиксировал нарушение правил на Александре Ерохине, и это чистый пенальти», — цитирует Медведева ТААС.

«Зенит» смог вырвать ничью в компенсированное время матча в 29-м туре Российской премьер-лиги в игре с московским «Спартаком», встреча завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом России, оформив титул за три тура до окончания сезона 2021/22.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Ерохин РПЛ Александр Медведев
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