Рианчо про коридор «Зениту»: Со стороны «Спартака» это было бы по-джентельменски

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о чемпионском коридоре для «Зенита».

«Стоит ли «красно-белым» организовать чемпионский коридор петербургскому клубу? В случае «Спартака» и «Зенита» отдать дань уважения сопернику было бы по-джентльменски», - приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

62-летний испанец работал в «Спартаке» в 2018 году, он находился в штабе Массимо Карреры. После увольнения итальянца Рианчо месяц исполнял обязанности главного тренера команды. После назначения на пост главного тренера Олега Кононова испанский специалист покинул клуб.