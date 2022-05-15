Канчельскис рассказал, когда «Спартак» станет чемпионом

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о шансах московского «Спартака» на чемпионство в обозримом будущем.

«С таким бардаком в команде ничего хорошего ждать не стоит. Пока в «Спартак» играются, о чемпионстве можно забыть лет так на десять», – заявил Канчельскис в интервью изданию Sport24.

Стоит отметить, что в последний раз московский «Спартак» становился чемпионом России в сезоне 2016/2017, а до этого – в 2001 году.

Ранее Канчельскис заявил о том, что ближайшего матча сборной России на мировой арене стоит ждать лишь через 30 лет.