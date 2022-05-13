Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Канчельскис - о бане России в футболе: «Сборная нигде не будет играть 30 лет»

13 Мая 2022 • 10:26 Комментировать (2)

Экс-нападающий «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на слова наставника национальной команды Валерия Карпина, заявившего о том, что сборная России не будет проводить тренировочные сборы и спарринги в межсезонье.

В интервью Sport24 эксперт заявил, что это правильное решение, поскольку нет смысла просто так собирать команду. Напомним, УЕФА отстранил сборную России от международных турниров.

«Забудьте лет на 30, что сборная будет играть где-то. Нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну!», - эмоционально высказался Канчельскис.

Сборная России была исключена из стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022, а также получила бан в Лиге наций.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
10:26 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис - о бане России в футболе: «Сборная нигде не будет играть 30 лет» 2
12 Мая
20:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о решении не проводить летний сбор для сборной России: «Это логично, я не вижу смысла что-то проводить»
20:10 · Италия. Серия А
Италии не дадут путёвку на чемпионат мира в случае дисквалификации Эквадора
20:05 · Россия. Премьер-лига
Самедов поддержал решение не проводить летние сборы национальной команды
19:22 · Россия. Премьер-лига
Карпин подтвердил, что сборная России летом не будет проводить товарищеские матчи и сборы
11:07 · Чемпионат мира 2022
Катарские отели не готовы принимать у себя представителей ЛГБТ-сообщества 2
11 Мая
06:07 · Чемпионат мира 2022
Купер остаётся тренером «леопардов», несмотря на последние неудачи
09 Мая
23:19 · Чемпионат мира 2022
Основной американский защитник получил тяжелую травму и может пропустить ЧМ-2022
22:30 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер сборной Украины не хочет, чтобы команде дарили путёвку на чемпионат мира 2022 года 2
07 Мая
13:52 · Чемпионат мира 2022
Чили требует дисквалифицировать сборную Эквадора с чемпионата мира, чтобы занять её место 4
12:13 · Чемпионат мира 2022
Это'О рассказал, что нужно Камеруну для победы на ЧМ-2022
09:48 · Франция. Лига 1
Неймар назвал цель в футболе, за которую готов отдать жизнь 2
09:43 · Чемпионат мира 2022
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Марокко
06 Мая
21:45 · Чемпионат мира 2022
Бывший футболист Давидс стал помощником ван Галя в сборной Нидерландов
15:32 · Италия. Серия А
Это’о верит, что Камерун может выиграть чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем