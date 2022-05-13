Канчельскис - о бане России в футболе: «Сборная нигде не будет играть 30 лет»

Экс-нападающий «МЮ» Андрей Канчельскис отреагировал на слова наставника национальной команды Валерия Карпина, заявившего о том, что сборная России не будет проводить тренировочные сборы и спарринги в межсезонье.

В интервью Sport24 эксперт заявил, что это правильное решение, поскольку нет смысла просто так собирать команду. Напомним, УЕФА отстранил сборную России от международных турниров.

«Забудьте лет на 30, что сборная будет играть где-то. Нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну!», - эмоционально высказался Канчельскис.

Сборная России была исключена из стыковых матчей за право сыграть на ЧМ-2022, а также получила бан в Лиге наций.