Глава пресс-службы «Спартака» - о нашумевшем анонсе матча: «Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал видео-анонс от «красно-белых» к предстоящему матчу 29-го тура Российской премьер-лиги, где они сыграют с питерским «Зенитом».

Он заявил, что не будет раскрывать смысл фильма. Главное, чтобы каждый болельщик, телезритель и кинокритик увидел в этом ролике то, что хотел увидеть. Также она рад, что видео понравилось многим.

«Мне прилетели звонки вчера ночью от разных людей влиятельных. Негодовали», - заявил Зеленов журналистам перед матчем.

Начало поединка – в 16:30 по московскому времени.