Кукуян засчитал гол «Спартака» после просмотра ВАР

В эти минуты проходит матч 29-го тура РПЛ, в котором «Спартак» принимает «Зенит».

На 49-й минуте встречи Александр Соболев вывел «Спартак» вперёд. Однако, прежде чем засчитать мяч, главный арбитр Павел Кукуян воспользовался просмотром ВАР.

Работающий на VAR на матче «Спартак» — «Зенит» Сергей Иванов не хотел засчитывать мяч Соболева в ворота гостей и позвал Кукуяна смотреть повтор, но главный арбитр встречи встал на сторону «красно-белых».

Даниил Хлусевич в отборе мяча влетел в голень Дугласу Сантосу прямой ногой, и это очень тянуло на фол, а то и на карточку. Кукуян, тем не менее, решил гол не отменять.

Сейчас идёт второй тайм, счёт 1:0 в пользу «Спартака». За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.