Мостовой – о предстоящем матче «Спартак» - «Зенит»: «У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой уверен в том, что «Зенит» не разгромит «красно-белых» в 29-м туре РПЛ.

«В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что досрочное чемпионство «Зенита» расслабило команду и ей нет смысла носиться по полю. Вдобавок «Спартак» выровнялся, и игра должна получиться равной.

Напомним, в первом круге «Зенит» сокрушил «Спартак» со счётом 7:1. Игра проходила в Санкт-Петербурге. Встреча между командами состоится в рамках 29-го тура РПЛ в Москве 15 мая. Начало матча – в 16:30 мск.