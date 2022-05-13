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Мостовой – о предстоящем матче «Спартак» - «Зенит»: «У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах»

13 Мая 2022 • 18:21 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Зенит
3.75 3.95 1.88
15.05 16:30

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой уверен в том, что «Зенит» не разгромит «красно-белых» в 29-м туре РПЛ.

«В этот раз «Спартак», конечно, не пропустит семь голов. У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что досрочное чемпионство «Зенита» расслабило команду и ей нет смысла носиться по полю. Вдобавок «Спартак» выровнялся, и игра должна получиться равной.

Напомним, в первом круге «Зенит» сокрушил «Спартак» со счётом 7:1. Игра проходила в Санкт-Петербурге. Встреча между командами состоится в рамках 29-го тура РПЛ в Москве 15 мая. Начало матча – в 16:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой РПЛ
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