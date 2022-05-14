Петржела: «Зениту» всегда приятно обыгрывать «Спартак»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча между питерским клубом и «Спартаком».

Петржела сказал «Чемпионату», что питерской команде всегда очень приятно обыгрывать «красно-белых», хотя у спартаковцев сейчас есть прекрасная возможность зацепиться за очки, так как «Зенит» вряд ли будет сильно мотивирован после досрочного чемпионства. Тренер отметил, что всё будет зависеть от того, какой состав на игру выставит Сергей Семак.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени.