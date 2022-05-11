Промес после победы над «Енисеем» пригласил на открытие своего ресторана в Москве

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес объявил об открытии своего ресторана в Москве.

«Открытие ресторана? Мне хотелось что-то такое придумать здесь, было несколько вариантов, завтра открывается. Всех приглашаю!» - заявил Промес «Чемпионату».

30-летний Промес принял участие в 28 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Он отличился 11 раз и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Спартак» в чемпионате России одержал две победы подряд и находится на 9-м месте с 37 очками. 11 мая команда Паоло Ваноли обыграла «Енисей» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Таким образом, 29 мая в решающем матче за титул «Динамо» сыграет против «Спартака» в Москве на стадионе «Лужники».