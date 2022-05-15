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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго рассказал, почему не смог выйти в основном составе

15 Мая 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, почему не попал в стартовый состав на игру с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.

«Был ли я готов сыграть в старте? У меня были проблемы с семьей и друзьями. В последние дни меня не было с командой. Я приехал только сегодня», — цитирует Жиго «Чемпионат».

Французский защитник выступает в «Спартаке» с 2018 года. В январе 2022 года «Марсель» объявил о выкупе контракта футболиста, который проведет остаток сезона в аренде в московском клубе.

За это время Самуэль Жиго принял участие в 108 матчах, забил девять мячей и отдал пять голевых передач с учетом всех турниров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Самуэль Жиго
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