Жиго рассказал, почему не смог выйти в основном составе

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, почему не попал в стартовый состав на игру с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.

«Был ли я готов сыграть в старте? У меня были проблемы с семьей и друзьями. В последние дни меня не было с командой. Я приехал только сегодня», — цитирует Жиго «Чемпионат».

Французский защитник выступает в «Спартаке» с 2018 года. В январе 2022 года «Марсель» объявил о выкупе контракта футболиста, который проведет остаток сезона в аренде в московском клубе.

За это время Самуэль Жиго принял участие в 108 матчах, забил девять мячей и отдал пять голевых передач с учетом всех турниров.