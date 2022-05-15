Орлов: «Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга»

Известный российский комментатор, не скрывающий свою симпатию к «Зениту», Геннадий Орлов высказался о возможном уходе форварда Артёма Дзюбы из команды.

«Расставание с Дзюбой не станет большим событием для Петербурга. Уже все понимают, что ему пора уходить из «Зенита».

Он легенда спартаковского клуба. Последние два года фанаты на «Вираже» освистывают его фамилию при объявлении состава», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, 33-летний Дзюба принял участие в 38 матчах во всех турнирах. Ему удалось 13 раз поразить ворота соперников и отдать 10 голевых передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее российские СМИ сообщали об интересе к 33-летнему футболисту со стороны сербской «Црвены Звезды».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 9 миллионов евро.