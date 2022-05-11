Мостовой: Дзюбе нет смысла уходить в «Црвену Звезду»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возможный уход нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы из команды.

«Я не совсем понимаю, какой смысл Дзюбе переходить в «Црвену Звезду»? Даже, если «Зенит» не предлагает ему продление контракта, то у нас другие команды есть», – сказал Мостовой порталу «Спорт Уик-энд».

По мнению бывшего футболиста, любой российский клуб возьмет Дзюбу к себе. Конечно, никто ему не даст такой контракт, как в «Зените», но сейчас такое время, все будут экономить.

Действующее соглашение 33-летнего игрока с петербургской командой заканчивается в конце июня этого года.