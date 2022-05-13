Радимов признался, что в какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер второй команды, Вадим Радимов высказался о соперничестве «Сочи» и «Зенитом».

«В какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита». Конечно, это всё совпадения. Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18 взрослым мужикам и сказать: «Вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу», — приводит слова Радимова Metaratings.

«Сочи» основан летом 2018 года. Командой владеет российский бизнесмен Борис Ротенберг.

После выхода «Сочи» в РПЛ команда встречалась с «Зенитом» 7 раз. 5 раз побеждала команда из Санкт-Петербурга и один раз выигрывали южане. Ещё раз была зафиксирована ничья. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне команда Владимира Федотова взяла 4 очка в противостоянии с «Зенитом» из 6 возможных.

«Сочи» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Зенит» стал чемпионом России досрочно. Команда Сергея Семака благодаря победе над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре обеспечила досрочное чемпионство.