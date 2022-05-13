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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов признался, что в какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»

13 Мая 2022 • 19:41 Комментировать (1)
Сочи
0:0
Нижний Новгород
1.45 4.60 7.20
2-й тайм

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер второй команды, Вадим Радимов высказался о соперничестве «Сочи» и «Зенитом».

«В какой-то момент сам начал верить, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита». Конечно, это всё совпадения. Просто в какой-то момент смотришь и думаешь, как кто-то может прийти к 18 взрослым мужикам и сказать: «Вы должны проиграть «Зениту». Я такого себе представить не могу», — приводит слова Радимова Metaratings.

«Сочи» основан летом 2018 года. Командой владеет российский бизнесмен Борис Ротенберг.

После выхода «Сочи» в РПЛ команда встречалась с «Зенитом» 7 раз. 5 раз побеждала команда из Санкт-Петербурга и один раз выигрывали южане. Ещё раз была зафиксирована ничья. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне команда Владимира Федотова взяла 4 очка в противостоянии с «Зенитом» из 6 возможных.

«Сочи» после 28 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Зенит» стал чемпионом России досрочно. Команда Сергея Семака благодаря победе над «Локомотивом» (3:1) в 27-м туре обеспечила досрочное чемпионство.


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Евро-Футбол.Ру,
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Идет 69 минута Сочи 0:0 Нижний Новгород 1.45 4.60 7.20
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14.05  16:30 Ростов ... Химки 1.92 3.45 4.40
14.05  16:30 Локомотив Москва ... Динамо Москва 3.45 3.45 2.17
14.05  19:00 Ахмат ... Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
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