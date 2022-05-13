Романцев дал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартака» на своем поле примет петербургский «Зенит». Своим мнением по этому поединку поделился экс-наставник «красно-белых» Олег Романцев.

В интервью «РБ Спорт» Олег Иванович назвал разгром в первом круге стечением обстоятельств («Спартак» уступил 1:7 – прим. редакции). По мнению Романцева, «красно-белые» в домашней встрече точно не проиграют, а если настроятся, то смогут одержать победу.

«Зенит» полностью выложиться не сможет. Они выжатые, задачу решили, но в душе-то пустота», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» 15 мая, начало – 16:30 по московскому времени.