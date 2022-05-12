Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: «Я люблю «Спартак» и готов провести здесь всю карьеру»

12 Мая 2022 • 10:15 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.80 3.95 1.87
15.05 16:30

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о намерении провести всю карьеру в московском клубе.

«Спартак» в моём сердце, я люблю этот клуб и полностью ему предан. Готов провести здесь всю карьеру», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

20-летний Литвинов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» 24 матчей во всех турнирах, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, вчера «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России и вышел в финал, где 29 мая встретится с «Динамо». Сам Литвинов вышел на поле на 80-й минуте матча и за оставшееся игровое время результативными действиями отметиться не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
10:50 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «От Америки можно быстро устать»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Каррера оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» рассказал о том, как его приглашали в «Спартак»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Лещук — об отстранении от еврокубков: «Это неправильно, спорт должен объединять людей» 1
10:24 · Кубок России
Тарханов рассказал о том, за кого будет болеть в финале Кубка России
10:17 · Кубок России
Червиченко о матче между «Спартаком» и «Енисеем»: Чуда не произошло
10:15 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Я люблю «Спартак» и готов провести здесь всю карьеру»
10:09 · Кубок России
Джикия высказался о выходе «Спартака» в финал Кубка России
10:04 · Россия. Премьер-лига
Мартинс останется в «Спартаке»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Лещук: «Хочу попробовать свои силы в АПЛ»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Кофрие сделал выбор между «Барселоной» и «Спартаком»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Промес: Я всегда поддерживаю Россию
09:44 · Россия. Премьер-лига
Джикия: У «Спартака» действительно есть проблемы с реализацией
09:39 · Россия. Премьер-лига
Каттани рассказал о настроении Федуна и Заремы
09:32 · Россия. Премьер-лига
Каттани рассказал о контракте Бакаева
Все новости
Рекомендуем