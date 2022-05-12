Литвинов: «Я люблю «Спартак» и готов провести здесь всю карьеру»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о намерении провести всю карьеру в московском клубе.

«Спартак» в моём сердце, я люблю этот клуб и полностью ему предан. Готов провести здесь всю карьеру», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

20-летний Литвинов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «красно-белых» 24 матчей во всех турнирах, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

Напомним, вчера «Спартак» обыграл «Енисей» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России и вышел в финал, где 29 мая встретится с «Динамо». Сам Литвинов вышел на поле на 80-й минуте матча и за оставшееся игровое время результативными действиями отметиться не сумел.