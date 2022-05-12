Ловчев: «Для меня оскорбительно, когда в Россию привозят игрока из Люксембурга или Ямайки»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался на тему развития футбола в России.

Ловчев считает, что необходимо искать таланты не только в московских школах, но и в глубинках страны. Ведь костяк сборной России, дошедшей до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году, состоял именно из таких футболистов.

«Это не развитие футбола, когда просто берут и покупают игроков. Когда в Россию привозят футболиста из Люксембурга или Ямайки, для меня это оскорбление», — заявил Ловчев в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Спартака» выступает люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс, а также ямайский нападающий Шамар Николсон.