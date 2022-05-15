После матча 29-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), эксперты «Матч ТВ» Владимир Быстров и Евгений Ловчев устроили словесную перепалку.

У бывших футболистов возник спор из-за спорного назначения 11-метрового удара в ворота «красно-белых» на 90-й минуте матча.

Напомним, вратарь «Спартака» Александр Селихов нарушил правила на полузащитнике Александре Ерохине. Главный арбитр встречи Павел Кукуян незамедлительно указал на точку. Андрей Мостовой принялся пробивать и сравнял счёт.

Ранее «Зенит» досрочно оформил чемпионство в сезоне-2021/22. Команда после 29 туров набрала 65 очков. «Спартак» остался на 10-м месте с 38 очками.