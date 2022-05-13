Орлов: «Спартак» - не конкурент для «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о грядущей встрече московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в 29-м туре Премьер-лиги.

«Лучший матч «Зенит» - «Спартак» по моей версии? Было и 5:0, и 7:1. «Спартак» - не конкурент для «Зенита», - заявил Орлов в эфире ГСО-чата.

Матч между командами Паоло Ваноли и Сергея Семака состоится в воскресенье, 15 мая, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 16:30 мск.

Перед этим матчем «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» уже гарантировал себе золотые медали.