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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Спартак» - не конкурент для «Зенита»

13 Мая 2022 • 16:09 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Зенит
3.75 3.95 1.88
15.05 16:30

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о грядущей встрече московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в 29-м туре Премьер-лиги.

«Лучший матч «Зенит» - «Спартак» по моей версии? Было и 5:0, и 7:1. «Спартак» - не конкурент для «Зенита», - заявил Орлов в эфире ГСО-чата.

Матч между командами Паоло Ваноли и Сергея Семака состоится в воскресенье, 15 мая, на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 16:30 мск.

Перед этим матчем «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» уже гарантировал себе золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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