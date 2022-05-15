Кавазашвили: «Пенальти в ворота «Спартака» не было»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение пенальти в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Пенальти в ворота «Спартака» не было. Не знаю, кто сегодня на VAR сидит, но его точно надо отстранять», — цитирует Кавазашвили Sport 24.

Московский «Спартак» на своем поле упустил победу в игре 29-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:1). В компенсированное время главный судья встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый в ворота «красно-белых», который успешно реализовал Андрей Мостовой.

Ранее экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти следовало перебить из-за того, что форвард питерцев Артём Дзюба забежал в штрафную до удара.