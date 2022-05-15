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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Пенальти в ворота «Спартака» не было»

15 Мая 2022 • 22:03 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на назначение пенальти в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Пенальти в ворота «Спартака» не было. Не знаю, кто сегодня на VAR сидит, но его точно надо отстранять», — цитирует Кавазашвили Sport 24.

Московский «Спартак» на своем поле упустил победу в игре 29-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита» (1:1). В компенсированное время главный судья встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый в ворота «красно-белых», который успешно реализовал Андрей Мостовой.

Ранее экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти следовало перебить из-за того, что форвард питерцев Артём Дзюба забежал в штрафную до удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили РПЛ
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окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
окончен Краснодар 1:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
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