Дзюба намекнул на уход в «Цверну Звезду»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба неоднозначно ответил на вопрос журналиста.

Ни на один вопрос о футболе сопровождавших его до самой машины журналистов он не ответил.

В ответ на вопрос «а куда мы все идем?», Артем сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда».

Ранее мы сообщали от том, что генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич признался, что команда рассчитывает подписать 33-летнего нападающего летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 38 матчей в составе «Зенита», в которых отметился 13 голами и отдал 10 результативных передач. Его контракт истекает летом 2022 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он стал чемпионом России в четвёртый раз подряд.