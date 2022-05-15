«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» объявили составы на центральный матча 29-го тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» Москва: Селихов, Рассказов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

«Зенит» Санкт-Петербург: Одоевский, Сантос, Чистяков, Алип, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев, Альберто.

Матч первого круга между «Зенитом» и «Спартаком» завершился безоговорочной победой «сине-бело-голубых» со счётом 7:1.

Встреча «Спартак» – «Зенит» начнётся в 16:30 по московскому времени, прямая трансляция поединка будет показана на телеканале «Матч ТВ», а также в нашем текстовом онлайне.